День выборов Трампа совпал с днем освобождения Киева от фашистов

Судя по результатам выборов в США, Зеленскому пора начинать курить свой «план победы». «Команда Зеленского запросила у штаба Трампа согласие на поздравительный звонок», – уже издеваются над проигравшими КВНщиками в украинских соцсетях.
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