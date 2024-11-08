Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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День выборов Трампа совпал с днем освобождения Киева от фашистов

День выборов Трампа совпал с днем освобождения Киева от фашистов

Судя по результатам выборов в США, Зеленскому пора начинать курить свой «план победы». «Команда Зеленского запросила у штаба Трампа согласие на поздравительный звонок», – уже издеваются над проигравшими КВНщиками в украинских соцсетях.

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