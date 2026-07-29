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Аргументы недели

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Американские и голландские ограничения ослабевают: Китай сделал шаг к технологической независимости

Американские и голландские ограничения ослабевают: Китай сделал шаг к технологической независимости

Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал собственное производство микросхем: производители микросхем потеряли 1 триллион долларов капитализации.

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