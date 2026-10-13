Торговое судно подверглось атаке дронов у побережья Болгарии

Дроны атаковали торговое судно Chelsea 3 под флагом Мальты у берегов Болгарии, ранены два моряка. Судно подверглось удару трех неизвестных дронов примерно в 14 милях от болгарского побережья в исключительной экономической зоне сегодня ночью, сообщает портал maritime.