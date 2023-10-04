RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Байден, ты можешь снять со своего счета наворованные на Украине деньги и отправить Зеленскому.Байден заявил, чт...
  • Svetlana Kuzmina
    Сумасшедшая садистка Хилари, пусть лучше объяснит какой интерес у страны Лжецов (США) на Украине? И что это за фраза:...Хиллари Клинтон в...
  • Владимир Худяков
    Одни разговоры,нужно не отвечать,а действовать,чтобы им было очень больно!Захарова: Россия ...

Следовали в направлении мыса Тарханкут: ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Следовали в направлении мыса Тарханкут: ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Ночью самолёты ВКС России пресекли попытку десантной группы ВСУ высадиться в Крыму. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские военные следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх