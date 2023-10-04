Следовали в направлении мыса Тарханкут: ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Ночью самолёты ВКС России пресекли попытку десантной группы ВСУ высадиться в Крыму. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские военные следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трёх гидроциклах.
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