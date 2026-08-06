Конор Макгрегор перенёс успешную операцию на ноге и выбыл на год

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перенёс операцию на ноге, о чём сообщил своим подписчикам. Ирландский боец отметил, что процедура прошла успешно, но из-за травмы он будет отсутствовать в октагоне на протяжении года.
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