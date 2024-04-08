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Металлинвестбанк обновил ставки по беззалоговым кредитам

Металлинвестбанк с 8 апреля обновил процентные ставки по беззалоговым потребительским кредитам.Теперь кредит наличными на любые цели или цели рефинансирования возможно оформить в банке новым клиентам по ставке от 16% до 20% (ранее - 15% до 22%) годовых при оформлении договора страхования, от 27% до 31% (ранее - от 26% до 33%) годовых – при отказе от страхования.

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