Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Аризоне погиб один человек при столкновении двух самолетов

В Аризоне погиб один человек при столкновении двух самолетов

В аэропорту города Скоттсдейл в американском штате Аризона самолет Bombardier Learjet 35A после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стоявший бизнес-джет Gulfstream G200.

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