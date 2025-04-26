Приколисты
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Приколисты

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  • Ингерман Ланская
    рецепты котлет из мяса от 1952-го????? автор этой ахинеи хотя бы поспрашивал у жильцов тех лет - а было ли в продаже ...Котлетки по совет...
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- Пора запасаться бухлом на НГ- Но сейчас только май - ПОРА ЗАПАСАТЬСЯ БУХЛОМ

- Пора запасаться бухлом на НГ- Но сейчас только май - ПОРА ЗАПАСАТЬСЯ БУХЛОМ

Хозяйка дома говорит квартирантке:- Как же мне надоели постоянные ночные визиты вашего любовника!- А что, он и к вам ходит? - Привет, как дела?- Отлично! Делаю второй миллион!- Как, уже?!- Ну, с первым, увы, так ничего и не получилось! 1991 год.

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