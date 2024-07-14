В Рязани на улице Новосёлов сгорел автомобиль

Инцидент произошёл около дома №34. «Машина сгорела полностью, причина неизвестна. Владелец жив, так как был в парикмахерской в этот момент, – рассказала одна из местных жительниц, которая видела, как горел автомобиль.
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