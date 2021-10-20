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Главврач тубдиспансера рассказала про гибель 49-летней орловчанки, у которой была фиктивная вакцинация

Главврач тубдиспансера рассказала про гибель 49-летней орловчанки, у которой была фиктивная вакцинация

Губернатор области Андрей Клычков 19 октября провёл незапланированный вечерний эфир в соцсетях. Глава региона сообщил, что после объявления в регионе обязательной вакцинации среди отдельных категорий населения у жителей возник шквал вопросов.

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