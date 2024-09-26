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В НАТО готовят план массовой эвакуации раненых с линии фронта на случай войны с Россией – Daily Mail  

В НАТО готовят план массовой эвакуации раненых с линии фронта на случай войны с Россией – Daily Mail  

Daily Mail  со ссылкой на главу командования по логистике НАТО, генерал-лейтенанта Александра Зольфранка пишет, что в НАТО разрабатывают план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией, Немецкий генерал предупредил, что такая война, вероятнее всего, развернется на «обширном поле боя» и, в отличие от опыта союзников в Афганистане и Ираке, в тотальной войне с Россией НАТО, скорее всего, понесет большие потери в живой силе на огромном поле боя.

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