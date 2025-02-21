Киев не должен подчиняться брюссельскому бюрократическому монстру. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель.
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