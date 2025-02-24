Захват заложников в больнице закончился гибелью нападавшего и полицейского в перестрелке

Офицер полиции и подозреваемый, захвативший заложников в больнице Пенсильвании, убиты в перестрелке. Врач, медсестра и сторож UPMC Memorial, а также два других полицейских получили огнестрельные ранения в результате нападения.
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