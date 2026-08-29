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«Слишком красиво, чтобы быть правдой»: за что зрительницы не простили Гундаревой роль многодетной мамы

«Слишком красиво, чтобы быть правдой»: за что зрительницы не простили Гундаревой роль многодетной мамы

«Я днем и ночью хочу спать много-много лет. Я никогда не отдохну. Я больше ничего не хочу и не могу…» — эти слова Надя Круглова выдыхает мужу всего однажды.

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