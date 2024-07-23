Александр Овечкин: Мне комфортнее находиться в России, чем в США

Александр Овечкин намекнул, что после завершения карьеры он вернется в Россию. Форвард «Вашингтон Кэпиталз», звездный Александр Овечкин признался, что в России чувствует себя комфортнее, чем в США и дал понять, что после завершения карьеры, скорее всего, вернется на Родину.