Александр Овечкин: Мне комфортнее находиться в России, чем в США

Александр Овечкин намекнул, что после завершения карьеры он вернется в Россию. Форвард «Вашингтон Кэпиталз», звездный Александр Овечкин признался, что в России чувствует себя комфортнее, чем в США и дал понять, что после завершения карьеры, скорее всего, вернется на Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии