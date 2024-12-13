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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торторелла о лакроссах: «Я проиграл эту чертову битву. Не думаю, что это должно быть в нашей игре, но это то, что есть»

Форвард «Филадельфии» попытался занести шайбу в ворота на крюке клюшки в матче с «Ред Уингс» (4:1), но вратарь соперника Кэм Тэлбот закрыл верхний угол.

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