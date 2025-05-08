Курсанты морских вузов из Севастополя и Херсонщины сразились в мастерстве

Опытные судьи оценивали скорость и качество выполнения нормативов.В Севастополе состоялись соревнования по профессиональному мастерству между курсантами Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Херсонской государственной морской академии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)