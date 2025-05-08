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Вести Севастополь

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Курсанты морских вузов из Севастополя и Херсонщины сразились в мастерстве

Курсанты морских вузов из Севастополя и Херсонщины сразились в мастерстве

Опытные судьи оценивали скорость и качество выполнения нормативов.В Севастополе состоялись соревнования по профессиональному мастерству между курсантами Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и Херсонской государственной морской академии.

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