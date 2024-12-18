В Петрозаводске за 60 млн продают помещение шашлычной «У Марифа»

Объявление о продаже помещения площадью 1200 квадратных метров появилось на сайте «Авито». В объявлении сообщается, что продается помещение на цокольном этаже в нежилом, торговом, общественно-деловом здании по адресу ул.
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