Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

Евгений Крутиков 18 декабря 2024 г., 18:05 В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации.
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