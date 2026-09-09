Кобахидзе посетил Францию ​​по приглашению Макрона для участия в саммите

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе с визитом во Франции для участия в международном космическом саммите по приглашению Эммануэля Макрона.
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