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Отток средств из BTC-ETF усиливается: инвесторы вывели $449 млн. за три дня

Отток средств из BTC-ETF усиливается: инвесторы вывели $449 млн. за три дня

Американские спотовые BTC-ETF зафиксировали крупнейший за почти два месяца суточный отток средств, частично нивелировав чистый приток в размере $3,8 млрд, наблюдавшийся в течение самого успешного трехнедельного периода для этих фондов в 2026 году.

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