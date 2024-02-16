В Кабардино-Балкарии сотрудники ГУ МВД России по СКФО встретились со студентами университета

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО на базе Кабардино-Балкарского государственного университета провели профилактическое мероприятие с целью недопущения вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.
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