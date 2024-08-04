Сегодня исполняется ровно год, как нет с нами нашего любимого, родного, дорогого Роот Евгения Владимировича.
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Сегодня исполняется ровно год, как нет с нами нашего любимого, родного, дорогого Роот Евгения Владимировича.