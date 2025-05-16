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«Мир на Украине – это будущая война в Европе»

«Мир на Украине – это будущая война в Европе»

В последнее время (на протяжении примерно месяцев двух) те или иные европейские высокопоставленные лица регулярно выступают с откровенными заявлениями о том, что скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта для Евросоюза не то что нежелательно или невыгодно, а прямо-таки смертельно опасно.

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