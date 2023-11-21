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«Получи и радуйся, мымра!» В Сети поздравили Троянову со статусом иноагента

«Получи и радуйся, мымра!» В Сети поздравили Троянову со статусом иноагента

Яну Троянову внесли в список иноагентов. Спустя год после ее фееричного побега из страны. Актриса собрала чемоданы прошлой осенью и покинула Россию окольными путями сразу после того, как получила баснословный гонорар за последний сезон сериала «Ольга».

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