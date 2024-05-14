Десятки человек не смогли вылететь из Нового Уренгоя

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) почти на 19 часов задерживается вылет самолета до Нижнекамска. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии