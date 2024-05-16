В Родниках сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества на доверии

В дежурную часть Межмуниципального отела МВД России «Родниковский» поступило заявление от 38-летней жительницы одного из сел Родниковского района, которая сообщила о том, что её обманули дистанционные аферисты.
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