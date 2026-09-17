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5koleso.ru

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Lexus GX обновился: представлен внедорожник 2027 модельного года

Lexus GX 2027 модельного года изменился так, как, вероятно, ждали многие поклонники. Японская компания незначительно обновила внедорожник, сохранив его дизайн, конструкцию и моторную гамму.

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