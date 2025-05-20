Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Уж лучше ее добить до конца,как фашистов в 45-ом!Меморандум по Укр...
  • Владимир Тимошков
    Платят налоги и ведут себя адекватно только коренные жители России! Вся черножопая мразота налоги не платят! Работают...Пошёл против Крем...
  • Геннадий Свидерский
    Когда наше правительство начнёт рушить экономику евросоюза?Евросоюз вводит 1...

И ты, Брут? Китай понял, что Россия - лакомый кусочек. Профессор Катасонов считал сигналы

И ты, Брут? Китай понял, что Россия - лакомый кусочек. Профессор Катасонов считал сигналы

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g, что стало первой такой оценкой за пределами страны после начала военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх