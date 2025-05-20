И ты, Брут? Китай понял, что Россия - лакомый кусочек. Профессор Катасонов считал сигналы

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-g до BBB+g, что стало первой такой оценкой за пределами страны после начала военной операции на Украине.
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