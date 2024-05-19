Петербургские финансисты навели порядок в парке «Куракина дача»

А также в сквере, открытом в честь 90-летия Комитета финансов Сотрудники Комитета финансов Санкт-Петербурга традиционно собрались вместе в субботнее утро, чтобы внести свой вклад в благоустройство Санкт-Петербурга.
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