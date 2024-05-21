Актриса Борзова: Алла Пугачева не смогла помешать карьере Ларисы Долиной

Актриса заявила, что примадонна в свое время мешала многим звездам строить карьеру.Лауреатка Государственной премии СССР, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева актриса Елена Борзова заявила, что Алла Пугачева за счет своих связей помешала строить карьеру многим исполнителям.
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