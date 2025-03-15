Украинская компания создает аэростаты для борьбы с беспилотниками Герань

Запускаемые с аэростатов беспилотники будут искать и уничтожать беспилотные летательные аппараты семейства «Герань», 14 марта сообщает пресс-служба Государственного научно-исследовательского института прикладных проблем.
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