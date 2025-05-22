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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Липецкая компания берется за брошенный проект обхода Лебедяни за полмиллиарда

Липецкая компания берется за брошенный проект обхода Лебедяни за полмиллиарда

Строительство долгожданного обхода Лебедяни в Липецкой области обретает второе дыхание. После месяцев простоя и неопределенности, когда тамбовский подрядчик «Аркс-7» фактически забросил проект стоимостью почти 500 миллионов рублей, на сцену выходит новый игрок – липецкая компания «Инфинити групп».

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