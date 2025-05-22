Липецкая компания берется за брошенный проект обхода Лебедяни за полмиллиарда

Строительство долгожданного обхода Лебедяни в Липецкой области обретает второе дыхание. После месяцев простоя и неопределенности, когда тамбовский подрядчик «Аркс-7» фактически забросил проект стоимостью почти 500 миллионов рублей, на сцену выходит новый игрок – липецкая компания «Инфинити групп».
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