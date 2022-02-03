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Министры обороны России и Белоруссии посетили этап совместных учений на полигоне Брестский

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин наблюдали за этапом отработки учебно-боевых задач в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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