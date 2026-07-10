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Быков о Вайсбахе в СКА: «Подписание шведского игрока может открыть и другие возможности кооперации с европейскими клубами. Выигрыш будет обоюдным»

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказался о переходе в клуб шведского нападающего Линуса Вайсбаха.

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