Олимпийский чемпион по сноуборду Карл об отстранении россиян: «Это катастрофа. Надеюсь, следующий сезон будет нормальным – со всеми крутыми райдерами из России»

Австрийский сноубордист, олимпийский чемпион Пекина-2022 в параллельном гигантском слаломе Бенжамин Карл высказался об отстранении российских спортсменов.

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