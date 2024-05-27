Трамп: Байден — коррумпированный, некомпетентный тиран

Бывший президент США Дональд Трамп на национальном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне выразил мнение о настоящем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, как о коррумпированном и некомпетентном тиране.
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