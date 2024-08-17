Генетики раскрыли тайну захоронения индийского ребенка в Пакиме

В результате нового исследования ученые установили, что останки ребенка, найденные в индийском поселении Пакиме, принадлежат мальчику примерно от двух до шести лет, родители которого были близкими родственниками.
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