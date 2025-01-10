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Царьград

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Судьи в отставке могут получать пособие по безработице, подтвердил Совет судей России.

Судьи в отставке могут получать пособие по безработице, подтвердил Совет судей России.

Комиссия Совета судей РФ подтвердила, что судьи в отставке, не получающие пожизненное содержание, могут оформлять статус безработного и получать пособие.

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