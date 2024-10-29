Ученые расшифровали древнейшую карту, описывающую маршрут к "Ноеву ковчегу"

Британский музей Ученые смогли расшифровать старейшую в мире карту на 3000-летней вавилонской глиняной табличке, обнаружив там описание местоположения библейского "Ноева ковчега", сообщили в издании Daily Mail.
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