Бюджет, ОФЗ и рынок акций: почему рынок долга оказался в патовой ситуации

Каждую неделю я стараюсь взглянуть на происходящее в экономике и на финансовых рынках не как на набор разрозненных цифр, а как на целостную картину, где бюджетные решения, поведение банков и настроения инвесторов переплетены между собой.
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