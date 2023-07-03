Заноза

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Юрий Селиванов: Как они нам «помогали»

Юрий Селиванов: Как они нам «помогали»

Правящие круги Великобритании и США в ходе второй мировой войны делали все возможное, чтобы немцы и русские убивали  друг друга как можно больше, а сами дожидались возможности явиться с минимальными потерями на пир победителей Источник фото: www.

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