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Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР шестнадцать раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР шестнадцать раз

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли республику шестнадцать раз.

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