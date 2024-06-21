Суд в Москве начал рассматривать дело о взятках петербургских генералов МВД

В Москве Хамовнический суд начал рассматривать уголовное дело генералов из Санкт-Петербурга Сергея Умнова, Ивана Абакумова, Алексея Семенова и Елены Копьевой, которых обвиняют в коррупции, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.