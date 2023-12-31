МВД Москвы: в Бирюлеве в подъезде жилого дома задержали мужчину с ружьем

В Южном округе Москвы сотрудникам полиции пришлось открыть огонь при задержании дебошира. Предположительно, он попытался с ружьем проникнуть в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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