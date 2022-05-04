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«Реал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» и в финале встретится с «Ливерпулем». Как и четыре года назад

«Реал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» и в финале встретится с «Ливерпулем». Как и четыре года назад

Феерический матч в Англии, завершившийся с хоккейным счетом 4:3 в пользу «Манчестер Сити», ровным счетом ничего не решил.

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