Иран после резолюции МАГАТЭ намерен запустить новые центрифуги для обогащения урана

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) намерена ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию.