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Иран после резолюции МАГАТЭ намерен запустить новые центрифуги для обогащения урана

Иран после резолюции МАГАТЭ намерен запустить новые центрифуги для обогащения урана

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) намерена ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию.

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EV
Evgeni Velesik
А чем занимается Израиль?
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