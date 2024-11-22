Иран после резолюции МАГАТЭ намерен запустить новые центрифуги для обогащения урана

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) намерена ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию.
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