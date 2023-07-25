Военное обозрение

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Представители миссии МАГАТЭ заявили об обнаружении нескольких противопехотных мин на «периферии периметра ЗАЭС»

Представители миссии МАГАТЭ заявили об обнаружении нескольких противопехотных мин на «периферии периметра ЗАЭС»

Миссия МАГАТЭ решила исследовать территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции. Территории, где проводился мониторинг, в отчёте МАГАТЭ обозначили как «периферия периметра площадки ЗАЭС».

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