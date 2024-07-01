Жительница Тверской области лишилась машины из-за отказа дуть в алкотестер

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 40-летней местной жительницы, осуждённой за повторный отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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