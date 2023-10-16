Владимир Путин оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Военные действия на территории Украины начались не со стартом специальной военной операции в феврале 2022 года, а еще в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью медиахолдингу Китая.
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